Временные ограничения сняли в еще одном российском аэропорту

Псковский аэропорт вновь открыт для полетов после снятия ранее введенных ограничений. Об этом в своем телеграм-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Пскова вернулся к обычному режиму работы. Ограничения, которые ранее были введены на прием и отправку воздушных судов, сняты. То же самое касается аэропортов в Иванове и Ярославле.

Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко на своей странице в социальных сетях, решение о введении ограничений было принято для обеспечения максимальной безопасности полетов.

