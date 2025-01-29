Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково, расположенном в Санкт-Петербурге, введены временные ограничения на прибытие и отправление воздушных судов, информирует Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Сообщается, что пилоты, авиадиспетчеры и работники аэропорта делают все возможное для того, чтобы гарантировать безопасность полетов воздушных судов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 2:56 мск 29 января временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково (код ИКАО: ULLI). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в телеграм-канале представителя Росавиации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Казани на фоне воздушной тревоги. Перед этим на всей территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников.