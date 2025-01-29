Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Казани на фоне воздушной тревоги

В данный момент аэропорт Казани не осуществляет ни прием, ни отправку воздушных судов. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

Около часа назад в Татарстане было объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении Росавиации.

Сообщается, что с 00:55 по московскому времени введены временные ограничения в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что силами ПВО сбиты шесть БПЛА над Тверской областью. Об этом в своем аккаунте написал губернатор региона Игорь Руденя. Сообщается, что беспилотники врага были сбиты неподалеку от города Торопец, который ранее уже подвергался атаке ВСУ.

Как отметил Руденя, ПВО сработала на опережение, ликвидировав в небе авиатехнику противника. В ходе атаки обошлось без пострадавших и повреждений на земле.