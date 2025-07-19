Врио главы Ростовской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

В результате ночной атаки украинских беспилотников по Ростовской области повреждены объекты в Каменске, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Каменске и прилегающем районе, где возгорания охватили частные дома и хозяйственные постройки. По словам руководителя региона, пожарные оперативно ликвидировали огонь. Спасатели проводят подомовой обход территорий для уточнения последствий разрушений и количества пострадавших.

«Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших. Сейчас пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в мкр. Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого», — сообщил Слюсарь.

Кроме того, в ходе атаки пострадала сотрудница железной дороги — женщину с травмами средней тяжести доставили в больницу.

Также в результате инцидента повреждения получила железнодорожная инфраструктура — на станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи (ЛЭП) остановились грузовые и пассажирские составы. Для восстановления движения организован реверсивный поток, однако это привело к сбоям в расписании.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 71 украинский беспилотник.