Российские военные нанесли групповой удар высокоточный удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились ракетами «Кинжал» и беспилотниками. Все намеченные цели поражены.

Наибольшие потери противник понес на Южном направлении. Там российская группировка уничтожила до 780 военнослужащих ВСУ, танк Leopard и большое количество другой техники.

Ранее в Минобороны рассказали об освобождении населенного пункта Орловка в ДНР.