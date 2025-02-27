Стало известно об освобождении российскими подразделениями населенного пункта Никольский, который находится в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны в своем телеграм-канале.

Частям, которые входят в группировку войск «Север», удалось освободить населенный пункт Никольский. Они продвинулись вперед по итогам наступления, и взяли под свой контроль поселок. В ходе боевых действий были нанесены заметные потери ряду бригад ВСУ.

«Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ», — указали представители военного ведомства.

Неприятель за сутки потерял порядка 240 человек своих военнослужащих. У неприятеля были уничтожены танк и 23 боевых бронированных машины различного типа. Также было ликвидировано шесть различных артиллерийских систем, в том числе и выпущенных в США.

Ранее пророссийское подполье на Украине сообщило прессе, что в Киевской области получил серьезный удар лагерь по подготовке нацистских боевиков. В нем тренировали участников запрещенной в России организации, и по лагерю состоялся прилет с российской стороны.