Подполье: ВС РФ нанесли удар по тренировочному лагерю нацистов в Киевской области

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал РИА Новости, что военнослужащие России нанесли удар по тренировочному лагерю нацистов, расположенному в Киевской области. Кроме того, работа успешно велась в Харьковской и Хмельницкой областях Украины.

«В Обухове (Киевской области. — Прим. ред.) — прилет по тренировочному лагерю одной из запрещенных в России нацистских организаций», — сказал Лебедев.

Собеседник отметил, что некоторая информация на данный момент еще не подтверждена. Так, предварительно, удар был также нанесен в Броварах. Целью был склад с артиллерийскими установками.

По данным Лебедева, дважды был нанесен удар по району аэродрома, расположенного в Борисполе. По его словам, подполье вело работу не только в Киевской области. Удар был нанесен в Хмельницкой области вблизи района аэродрома. В Харьковской области требовалось нанести удар по промзоне. В результате атаки, согласно предварительной информации, был поражен объект ПВО противника.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 27 февраля уничтожили 19 украинских беспилотников над Россией.