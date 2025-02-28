В Курской области подразделения российской армии продвинулись вперед и освободили деревню Новая Сорочина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное Министерством обороны РФ.

По утверждению представителей военного ведомства, помимо Новой Сорочины, в Курской области были освобождены еще три населенных пункта.

«В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», — указали журналистам.

Такие успехи были достигнуты на протяжении последней недели. За это время уничтожено порядка 8,7 тыс. боевиков ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Было подбито 16 вражеских танков, сбит один украинский истребитель и более 700 беспилотников неприятеля.

Ранее сообщалось, что только в ночь на 28 февраля над российской территорией было сбито 22 БПЛА противника. Над Орловской областью сбили восемь дронов. Еще семь перехватили над Курской областью. Под Брянском было сбито еще четыре. Два БПЛА нейтрализовали над Краснодарским краем, в Смоленской области сбили один беспилотник.