ВС РФ уничтожили украинский полевой аэродром с тяжелыми дронами «Баба-Яга»

Расчет БПЛА морской пехоты Северного флота, входящий в состав войсковой группировки «Днепр», выявил и уничтожил украинский полевой аэродром, на котором базировались тяжелые беспилотники типа «Баба-Яга», расположенный на правом берегу Днепра в направлении Каховки, как сообщили представители Министерства обороны России.

Во время разведывательного полета над правым берегом реки оператор БПЛА отслеживал враждебный тяжелый дрон «Баба-Яга» и обнаружил место его взлета и посадки.

Следуя указаниям, информацию о найденной базе украинских БПЛА оперативно передали на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить цели артиллерийским огнем.

Корректировка нанесения удара осуществлялась расчетом БПЛА Zala, который зафиксировал успешное поражение вражеских беспилотников.

Дроны морской пехоты Северного флота круглосуточно выполняют миссии по воздушной разведке, обнаружению целей, а также корректировке авиационных и артиллерийских ударов, обеспечивая видеофиксацию огневых воздействий на объекты, личный состав и технику противника.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили боевиков из курских сел Плехово, Дарьино и Новоивановка.