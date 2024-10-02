ВС России освободили населенный пункт Верхнекаменское

Как сообщило Минобороны РФ, подразделения «Южной» группировки войск в ходе успешных действий освободили Верхнекаменское, расположенное в Донецкой Народной Республике.

Также войска группы «Запад» заняли более стратегически выгодные позиции и рубежи.

Значительный ущерб был нанесен личному составу и технике 28-й, 30-й, 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Петропавловки, Купянска, Кругляковки и Богуславки в Харьковской области.

Потери украинских войск за сутки достигли до 2120 человек. Среди объектов, по которым были проведены удары, военное ведомство выделило командный пункт оперативно-тактической группы ВСУ «Луганск».

Ранее сообщалось, что в Одесской области приостановили пропускные операции на паромном переходе «Орловка».