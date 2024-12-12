В Курской области российскими бойцами был освобожден населенный пункт Новоивановка. Данные об этом появились у издания РИА Новости.

Журналисты сослались на Министерство РФ как на источник своей информации. По утверждению военных, подразделениям вооруженных сил удалось добиться успеха и освободить село Новоивановка.

В Минобороны добавили, что по итогам всех боев с момента своего вторжения в Курскую область ВСУ потеряли в данном регионе порядка 40 тыс. человек из своего состава.

Ранее уже сообщалось об успехе войск из группировки «Центр». Они смогли освободить населенный пункт Заря в Донецкой народной республике. Только в данном месте украинские войска понесли потери в количестве почти четырехсот бойцов. В ряде других мест ВСУ производили контратаки, которые успешно отражались российскими частями.