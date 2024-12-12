Подразделения российской армии под кодовым названием «Центр» завоевали населенный пункт Заря в ДНР. Как сообщило Министерство обороны России, бойцы этого подразделения успешно отразили девять попыток контратаки со стороны ВСУ, в ходе боев в их зоне противник понес потери, составившие 390 солдат.

В направлении, за которое отвечает группа войск «Юг», украинская сторона за сутки лишилась до 295 военнослужащих и двух бронированных машин.

Российские силы нанесли удар по подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, а также двум бригадам территориальной обороны в таких пунктах, как Миньковка, Часов Яр, Островское, Анновка, Успеновка и Курахово в ДНР.

Группировка «Запад» нанесла потери как личному составу, так и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, отбив семь атак противника. Потери Украины составили до 410 военных.

«Запад» также улучшила свои позиции и атаковала позиции танковой, двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад территориальной обороны и бригады нацгвардии в таких районах, как Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Купянск, Зеленый Гай в Харьковской области, в Тернах ДНР, а также в Серебрянском лесу.

Кроме того, российская армия отразила семь атак украинских подразделений. Потери противника составили до 410 военнослужащих, уничтожены танк, пикап, два орудия М119 калибра 105 мм, гаубицы М777 и М198 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» калибра 122 мм, гаубица Д-30 и склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что силы ПВО РФ за ночь на 12 декабря уничтожили 16 украинских беспилотников.