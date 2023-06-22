Киевский режим говорил про весеннее контрнаступление с зимы. Сейчас уже заканчивается июнь, а больших продвижений ВСУ на передовой не видно.

Как отмечает военный обозреватель Алексей Суконкин, ситуация «за ленточкой» остается «стабильно напряженной», но прорывов от украинских солдат ждать вряд ли приходится.

«Из главного — на Запорожском направлении разворачивается так называемое Приазовское сражение. Там Украина немножечко попритихла, но все равно продолжает атаки. Противник не оставляет надежды хотя бы где-то что-то прорвать», — говорит эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, на этом направлении были бои за населенный пункт Пятихатки, продолжает Суконкин, и Киев даже заявлял, что его войска штурмом овладели этим поселком. Позже в Минобороны РФ опровергли взятие ВСУ населенного пункта.

«Там сейчас такая ситуация: все, что украинцы берут с утра, к вечеру теряют. Их оттуда просто выбивают. Собственно, продвижения фактически никакого нет», — подчеркивает собеседник издания.

С другой стороны фронта, на направлении Сватово–Кременная, российские подразделения пошли вперед, добавляет специалист. К ним относятся 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия и 20-я гвардейская общевойсковая армия.

«Каковы результаты продвижения, пока не могу сказать. Но они там действуют, плюс работает авиация: постоянно наносит удары. В течение суток в прифронтовой зоне уничтожают по 8–10 крупных складов с вооружением и боеприпасами. Тем самым наши ребята ослабляют возможность врага наносить удары по российским позициям», — сказал Суконкин.

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«Контрнаступление украинцы пытались провести не раз. Все отбили. В 9-х числах июня были самые серьезные столкновения, потери с их стороны колоссальные», — резюмирует солдат.

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