«Вспыхнул как спичка»: молния спалила еще один коттедж в Подмосковье

По словам жителей, после оглушительного грома коттедж вспыхнул буквально за секунды. Они также сообщили, что пламя охватило здание практически полностью еще до прибытия пожарных. По предварительным данным, хозяев дома не было и никто не пострадал.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в Подмосковье за неделю. Ранее молния ударила в частный дом в деревне Вялки Раменского района, а также в Истре. Кадры пожаров публиковали в местных сообществах и ряде телеграм-каналов.

Ранее сообщалось, что молния обесточила часть домов в подмосковной Дубне.