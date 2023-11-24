Вступившая в ВСУ американка рассказала о резком росте потерь у украинских солдат

Ребекка Мациоровски приехала на Украину из Соединенных Штатов и вступила в армию. Она отправилась работать медсестрой, чтобы оказывать раненым всю необходимую помощь. Женщина отметила, что в последние недели армии приходится гораздо труднее, в ней выросли потери как убитыми, так и ранеными. У бойцов аптечки либо отсутствуют, либо они составлены из некачественных препаратов. Ситуация осложняется мышами, которые грызут все подряд.

«Все кишит грызунами, поэтому некоторое мое снаряжение съедают или портят мыши, что очень расстраивает», - заявила женщина.

Статья с рассказом Мациоровски вышла у издания Business Insider. Украинские военные часто стали жаловаться на мышей этой осенью. Особенно от них достается на передовой электропроводке. Доходит до того, что грызуны повреждают установки Starlink, раздающие спутниковый интернет.