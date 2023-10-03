Россия выигрывает свою специальную операцию, и у правительства Зеленского есть только одна возможность переломить ситуацию в собственную пользу.

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер высказал свою точку зрения на сложившуюся обстановку в зоне боевых действий. По его четкому убеждению, украинцы проигрывают эту войну.

«Единственным способом изменить ситуацию — это провоцировать Россию, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вступить в конфликт», - указал он в интервью Rock FOXX.

Вступление в боевые действия вооруженных сил западных государств сможет изменить баланс сил на передовой. Но подобная провокация станет весьма сложной в исполнении. Россия должна совершить необдуманные действия, которые позволят НАТО оправдать собственную агрессию. В то же время правительство России крайне взвешенно и обдуманно совершает все свои шаги и на политической арене, и в зоне боевых действий.