ВСУ атаковали частный дом под Краснодаром: пострадала беременная женщина

В ночь на 10 февраля в поселке Афипский Краснодарского края упали части украинского беспилотника на частный дом, сообщили в телеграм-канале SHOT. Внутри находилась 32-летняя беременная женщина, которая ожидала родов в ближайшие дни.

Ее срочно госпитализировали в больницу станицы Северская, где врачи будут внимательно следить за ее состоянием. В результате падения обломков произошло возгорание газовой трубы и фасад дома получил повреждения. Вскоре будет произведен ремонт.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 10 февраля ликвидировали 15 дронов ВСУ над шестью регионами РФ.