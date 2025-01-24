ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы Белгородской области, пострадавших в результате нападения нет, однако зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Гладков сообщил, что в селе Ясные Зори были выявлены разрушения в частном домовладении — выбиты окна и частично повреждена кровля. В селе Отрадное повреждения также зафиксировали у одного дома, легкового автомобиля и одного коммерческого объекта.

Кроме того, в результате атаки были повреждены линии электропередачи на локальном уровне. В настоящее время одна улица остается временно без света.

Власти региона работают над устранением последствий атаки и восстановлением нормального функционирования инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс из-за атаки.