ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ дронами атаковали Ясные Зори и Отрадное под Белгородом
Фото: [pxhere.com]
Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам главы Белгородской области, пострадавших в результате нападения нет, однако зафиксированы повреждения инфраструктуры.
Гладков сообщил, что в селе Ясные Зори были выявлены разрушения в частном домовладении — выбиты окна и частично повреждена кровля. В селе Отрадное повреждения также зафиксировали у одного дома, легкового автомобиля и одного коммерческого объекта.
Кроме того, в результате атаки были повреждены линии электропередачи на локальном уровне. В настоящее время одна улица остается временно без света.
Власти региона работают над устранением последствий атаки и восстановлением нормального функционирования инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс из-за атаки.