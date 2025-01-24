ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс из-за атаки

Работа водовода Дон — Донбасс нарушена из-за атаки ВСУ по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР, сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

В сообщении ведомства отмечается, что несмотря на удары со стороны Украины, рабочим удалось не допустить полной остановки подачи воды. Также в министерстве добавили, что подача воды будет сокращена на 20%.

Аварийные бригады продолжают активные работы по восстановлению нормального водоснабжения в домах граждан и учреждениях. На данный момент удалось устранить 291 аварию.

Власти республики в связи с перебоями в подаче ресурса приняли решение увеличить подвоз воды. В нескольких районах уже установлены 15 пятикубовых емкостей для хранения воды. Кроме того, предприятиям региона предписано перейти в режим строгой экономии воды, чтобы минимизировать ущерб и поддержать водоснабжение для жителей.

Ранее Mash сообщил, что ВСУ нанесли удар по дому цыганского барона в Рязанской области.