ВСУ атаковали дронами Каменск-Шахтинский под Ростовом, начался пожар

Украинские боевики запустили по территории Ростовской области несколько беспилотников, которые были оперативно обнаружены в небе над Каменском-Шахтинским и ликвидированы расчетами противоракетной обороны, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, всего было сбито три вражеских боевых дрона. Сейчас в районе падения обломков работают экстренные службы. Известно, что там уже начался пожар, горит сухая трава.

«Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области ПВО уничтожила 3 БПЛА», — написал Голубев.

В настоящее время с возгоранием пытаются справиться пожарные. Пострадавших и разрушений не зафиксировано, добавил губернатор.