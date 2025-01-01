ВСУ атаковали Курскую область в первые минуты 2025 года

В первые минуты 2025 года украинские вооруженные силы осуществили ракетный обстрел Беловского района Курской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате инцидента обошлось без жертв и серьезных разрушений. Повреждения получил газораспределительный шкаф вблизи села Гирьи. Подачу газа временно остановили, однако снабжение жилых домов не пострадало. Хинштейн также отметил, что ремонтные работы начнутся уже утром.

Ранее сообщалось, что серия воздушной тревоги прозвучала в Курской области 31 декабря из-за ВСУ.