Серия воздушной тревоги прозвучала в Курской области 31 декабря из-за ВСУ

Предупреждение о ракетной опасности прозвучало на территории Курской области в шестой раз. Объявление традиционно сделал оперштаб в официальном канале Telegram.

В Курской области очередная ракетная опасность. Жителей призывают укрыться в помещениях без окон, таких как ванная, кладовая, коридор и других комнатах без остекления. Тем, кто находится на улице, также важно найти временное укрытие. Подойдет любое здание, также важно отойти от окон и дверей.

Напомним, что за 31 декабря это уже шестой раз, когда из-за потенциальной опасности со стороны Украины объявляют воздушную тревогу. Регион наравне с Белгородской, Ростовской и другими приграничными территориями РФ подвергаются обстрелам ВСУ. Как правило, вражеские снаряды успешно сбивают российские ПВО.

Ранее сообщалось, что режим ракетной опасности также объявляли в Орловской области.