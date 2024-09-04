ВСУ атаковали приграничный район Курской области управляемыми авиабомбами

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничном районе региона зафиксировали авиационные бомбы, которые управлялись ВСУ.

Авиабомбы под управлением украинских военных угрожали одному из районов Курской области, находящегося в непосредственной близости от Украины. Достичь своей цели противнику не удалось: снаряды успешно сбили. Всего ВСУ пытались нанести два удара за последнее время.

«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области», – говорится в сообщении.

Случай с авиабомбами ВСУ не первый, однако во всех российским ПВО удавалось отразить атаку.

Напомним, 4 сентября ВС РФ на Су-25 нанесли удар по скоплению военных и техники ВСУ в Курской области. Группа противника находилась также в приграничных зонах.

Ранее сообщалось, что бои в Курской области приближают конец СВО. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.