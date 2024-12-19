ВСУ атаковали Ростовскую область западным «дальнобоем»

Министерство обороны России сообщило об атаке Ростовской области 18 декабря. По данным ведомства, ВСУ применили дальнобойные западные ракеты Storm Shadow и ATACMS.

По данным МО РФ, со стороны Украины было запущено не меньше шести оперативно-тактических ракет ATACMS (США) и четыре крылатые ракеты Storm Shadow (Великобритания). Российская сторона успешно сбила все ракеты американского производства, а также три из четырех — британского.

«С территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области», — указали в ведомстве.

Для перехвата ракет использовались отечественные ЗРК С-400, «Бук-М3» и «Панцирь».

Одна из ракет упала на территорию ростовского предприятия упала после отбития, отклонившись от цели. Она повредила техническое строение. Пострадавших нет.

В Министерстве обороны обещали ответить этот удар дальнобойными ракетами со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ отреагировал о решении США разрешить ВСУ ударять своим оружием по России.