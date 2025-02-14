ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в Курской области

Украинские войска запустили дрон в сторону съемочной команды Первого канала. Инцидент произошел в селе Черкасская Конопелька в Курской области.

О происшествии 14 февраля рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в официальном блоге в Telegram. По его словам, в ходе вражеской атаки пострадал оператор Юрий Шолмов: у него минно-взрывная травма. Также врачи диагностировали осколочное ранение голени и акубаротравму.

Пострадавшего доставили в ближайшую областную больницу Курской области, позже его транспортируют в Москву. Состояние оценивают как удовлетворительное.

После произошедшего Хинштейн призвал военкоров к осторожности во время работы в потенциально опасных зонах.

«Именно вы являетесь достоверным источником информации о ситуации в приграничье. Но убедительно прошу соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности», — написал Хинштейн.

Также врио главы региона отметил, что подлому поступку нацистского режима должны дать оценку на международном уровне и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что ВСУ напали на колонну с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области.