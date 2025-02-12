ВСУ обстреляли колонну с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области

Украинцы атаковали с помощью беспилотников и обстреляли из минометов колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ, и таким образом сорвали ротацию сотрудников ведомства на Запорожской АЭС. Как сообщило РИА Новости, такой комментарий был дан официальным представителем МИД Марией Захаровой.

Она уточнила, что плановая ротация сорвалась второй раз с 5 февраля и вновь из-за провокационных действий украинцев. Они не стали пускать экспертов, которые с начала февраля ждут возможности сменить коллег на Запорожской АЭС.

Со слов дипломата, Россия выполнила все взятые на себя обязательства, в том числе гарантировала безопасность, а еще направила группу для встречи экспертов. Сперва ротация проходила в штатном режиме, но после движение представителей МАГАТЭ неожиданно заблокировали Вооруженные силы Украины.

Захарова сообщила, что Вооруженные силы России на протяжении несколько часов ожидали представителей МАГАТЭ в оговоренном месте под обстрелами БПЛА неприятеля, но специалисты так и не появились. Она пояснила, что подобные обстоятельства создавали серьезную угрозу для наших военных и экспертов, по причине чего группа обеспечения ротации была отозвана. На обратном пути колонна подверглась атаке украинцев, которые применяли беспилотники и минометы.

«Одновременно киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА. Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 метров», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила о том, что президент Украины пытается скрыть от общественности число потерь ВСУ на территории Курской области.