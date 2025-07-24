ВСУ атаковали Сочи: не менее пяти взрывов прогремело над курортным городом

В Сочи прогремели взрывы. По словам местных жителей, их было около пяти. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы сообщили о том, что сразу после полуночи наблюдали сильное зарево над водной гладью в акватории Четного моря и зафиксировали около пяти мощных взрывов в центральной части города.

Как сообщают свидетели, в ряде городов и посёлков городского типа были слышны громкие звуки. Также есть информация о проблемах с доступом в интернет. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отреагировала на украинские беспилотные летательные аппараты.

Пока нет официальных данных о разрушениях и жертвах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что илы противовоздушной обороны Минобороны России успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата противника, которые направлялись в сторону столицы.