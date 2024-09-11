ВСУ атаковали Тульскую область ракетой С-200у

Украинская армия снова пытается ударить по Тульской области. На этот раз в небе над регионом сбили ракету С-200у, предназначенную для поражения больших площадей. Об этом сообщил Mash.

По предварительной информации, целью ВСУшников был газопровод Тула — Шостка — Киев. Атаку произвели 10-метровой ракетой, однако российские системы ПВО успешно ее сбили. Обломки рухнули недалеко от газопровода, никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры врагу добиться также не удалось.

Отметим, что в конце текущего года между Москвой и Киевом кончится контракт о транзите природного топлива. Россия прокачивала по соглашению не менее 225 млрд кубометров газа. ЕС хочет продления этого договора. Украинскую сторону это не устраивает.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США и министр иностранных дел Великобритании прибыли на Украину. По итогу встречи они могут разрешить Киеву ударять по РФ своим вооружением, в том числе и вглубь страны.