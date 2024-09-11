Блинкен и министр иностранных дел Великобритании прибыли в Киев
Фото: [pxhere.com]
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли на Украину, как сообщило издание «Страна».
Во время своего визита в Киев Блинкен ознакомится с текущей ситуацией на фронте и обсудит с украинской стороной их ближайшие потребности в преддверии зимы, сообщил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Кроме того, планируется обсуждение мирных инициатив президента Украины Владимира Зеленского.
Блинкен также заявил, что во время своего пребывания в Киеве он рассмотрит просьбы Украины о снятии ограничений на использование ракет большой дальности против России.
Сообщалось, что Блинкен и Лэмми намерены дать Киеву разрешение на такие действия.
11 сентября на Украине проходит саммит «Крымская платформа», на котором представители различных стран и эксперты анализируют будущее Крыма.
На саммит уже прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и председатель сената Чехии Милош Выстрчил.
Летом начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что Украина уже наносит удары по России с использованием западного оружия.
Ранее сообщалось, что Киев почти израсходовал переданные ему ракеты ATACMS.