Украинские военные ударили по зданию правительства российского региона — фото

Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Там же глава региона опубликовал кадры с места происшествия и последствиями атаки.

Белгородская область вновь оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Согласно поступающей информации, беспилотники атаковали здание областного правительства, причинив ущерб фасаду и остеклению. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших.

Параллельно, в результате падения фрагментов сбитого БПЛА, произошло возгорание в частном жилом доме, однако пожар удалось оперативно локализовать силами пожарных расчетов. В настоящее время все оперативные службы находятся на месте происшествия, уточняется информация о масштабах нанесенного ущерба и возможных последствиях. Несколькими минутами ранее была объявлена опасность атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.

