ВСУ атакуют Волгоград: над городом зафиксировано уже не менее 20 взрывов

В ночь на пятницу, 26 декабря, украинские дроны атаковали Волгоград с воздуха. Над городом прогремело свыше двадцати взрывов, сообщает Telegram-канал Shot, делясь видеозаписями, сделанными очевидцами.

Местные жители сообщают, что взрывы начали происходить поздно вечером в четверг, 25 декабря, и продолжаются до настоящего времени. Большая часть взрывов, как сообщается, была зафиксирована в Красноармейском районе. В небе также наблюдались сильные вспышки.

По информации, предоставленной каналом, системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали порядка десяти беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, дроны двигались на небольшой высоте.

Пока не было обнародовано никаких официальных данных о пострадавших или повреждениях в ходе атаки противника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о восьми сбитых над столицей беспилотниках.