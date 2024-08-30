Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС заявил , что украинские силы активизировались под Купянском и ближайших точках.

На купянском участке фронта продолжаются ожесточенные бои. ВСУ теряют технику и живую силу, но тут же пополняют ее новыми составами.

« На купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжелые бои продолжаются. Движемся дальше», — сказал он.

Ганчев подтвердил, что удалось взять под контроль ВС РФ харковскую Синькову. Оттуда выдавили противника. Эту информацию также озвучили в МО России.

Напомним, на днях представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Полухин признал, что российские войска контролируют почти половину территории Часова Яра в ДНР.

Ранее сообщалось, что боец Вихрь рассказал, как ВСУ стреляют по мирным жителям в Курской области.