ВСУ массово стягивают военных и технику на купянское направление
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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС заявил, что украинские силы активизировались под Купянском и ближайших точках.
На купянском участке фронта продолжаются ожесточенные бои. ВСУ теряют технику и живую силу, но тут же пополняют ее новыми составами.
« На купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжелые бои продолжаются. Движемся дальше», — сказал он.
Ганчев подтвердил, что удалось взять под контроль ВС РФ харковскую Синькову. Оттуда выдавили противника. Эту информацию также озвучили в МО России.
Напомним, на днях представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Полухин признал, что российские войска контролируют почти половину территории Часова Яра в ДНР.
Ранее сообщалось, что боец Вихрь рассказал, как ВСУ стреляют по мирным жителям в Курской области.