Вихрь был в числе первых на СВО и во время обострения обстановки в Курской области. Товарищи военного помогли вывезти мирных жителей из села Белица и продолжают свою важную миссию на других территориях.

Военный вспомнил, как во время эвакуации украинские бойцы запустили для слежки дроны. Все время враг ждал, когда около машины соберется как можно больше сельчан. Вихрь быстро понял, в чем дело, и скомандовал жителям спрятаться в ближайшем доме.

«Я достал пистолет, чтобы сбить дрон, смотрю — дистанция до него метров пять, и думаю: если я сейчас стрельну в него, то от меня просто ничего не останется. Под дроном был квадратный такой ящик огромный, напичканный взрывчаткой. Я, честно, первый раз такой видел: обычно граната или мина изолентой примотана, а здесь именно ящик», — вспоминает военный.

После этого дрон полетел в сторону военного. Он вовремя отпрыгнул от машины, сохранил себе и другим жизни. Правда, Вихрь получил осколочные ранения и потерял сознание на месте, после чего был передан медикам.

По словам военного ВС РФ, украинские бойцы ведут целенаправленные удары по мирному населению, часто спланированные и в момент большей уязвимости.

«Стреляют по машинам, по людям, по всему, что двигается. Например, из села от взрывов побежали коровы, быки — так они всех их перестреляли в поле. Для них разницы нет, просто зверствуют и кошмарят всех. Я думаю, хотят устрашить людей таким поведением. Хотят, чтобы боялись их. Хотят, чтобы сложили оружие, сдались. Ну наши люди — они сильные, крепкие, их так не сломаешь», — рассказал собеседник канала RT.

Не щадят ВСУ и своих. Вихрь видел это своими глазами еще в самом начале СВО во время миссии под Киевом. Там же украинцы ударили в конец колонны, где эвакуировались их соотечественники.

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