ВСУ минируют территорию возле Ровненской АЭС

Также на границе с Белоруссией в Ровненской области выстраивается вторая линия оборона.

При этом, по словам военным, укрепления возводятся «на всякий случай» – явной угрозы со стороны Белоруссии не наблюдается.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не собирается отправлять своих военных на территорию Украины, тогда как ВСУ сосредотачивают значительные силы на границе.