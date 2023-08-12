ВСУ минируют территорию возле Ровненской АЭС

Безопасность

Фото: [Викимедиа]

Украинские военные начали минирование территории близ Ровненской АЭС, сообщает украинский телеканал 5.ua.

Также на границе с Белоруссией в Ровненской области выстраивается вторая линия оборона.

При этом, по словам военным, укрепления возводятся «на всякий случай» – явной угрозы со стороны Белоруссии не наблюдается.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не собирается отправлять своих военных на территорию Украины, тогда как ВСУ сосредотачивают значительные силы на границе.

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