ВСУ минируют территорию возле Ровненской АЭС
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Украинские военные начали минирование территории близ Ровненской АЭС, сообщает украинский телеканал 5.ua.
Также на границе с Белоруссией в Ровненской области выстраивается вторая линия оборона.
При этом, по словам военным, укрепления возводятся «на всякий случай» – явной угрозы со стороны Белоруссии не наблюдается.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не собирается отправлять своих военных на территорию Украины, тогда как ВСУ сосредотачивают значительные силы на границе.