ВСУ нанесли удар по Белгороду американскими ракетами HIMARS

Вооруженные формирования Украине нанесли удар по Белгороду американскими ракетами из Реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил источник SHOT.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили в небе над городом около семи снарядов. Отмечается, что в результате атаки жертв и пострадавших нет.

Атаку ВСУ на Белгород прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что в результате обстрела в селе Репное повреждена кровля частного дома.

Также, по словам Гладкова, в селе Шелаево Валуйского округа в результате атаки дронов ВСУ повреждения получил припаркованный на улице КамАЗ.

Дрон FPV атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия в хуторе Церковный, сообщил глава региона. В результате удара выбиты окна и повреждена кровля.

Белгородская область периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Власти часто сообщают о повреждениях гражданской инфраструктуры, зданий и транспортных средств.

Ранее Mash сообщил, что российские войска окружили крупную группировку ВСУ в Курской области.