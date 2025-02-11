В ходе контрнаступления российских войск в районе села Свердликово Курской области в окружение попала крупная группировка украинских военных. Об этом сообщает Mash.

В Курской области российские военные взяли под контроль село Свердликово, где в результате успешного маневра со стороны реки Локни в окружение попали более 500 военнослужащих ВСУ. Операцию по освобождению населенного пункта провели бойцы 106-й дивизии, которые в настоящее время проводят зачистку территории.

По имеющейся информации, украинское командование сконцентрировало резервные силы в селе Юнаковка Сумского района, откуда осуществляется регулярная переброска военной техники. Из города Суджа организована эвакуация раненых и доставка подкреплений, которые подвергаются атакам российских беспилотников во время ротации.

После освобождения Фанасеевки российские войска продолжают наступательные действия вдоль Черкасской Конопельки. Активные боевые действия также ведутся в районе Погребков, где противник постепенно теряет свои опорные пункты.

Успешному продвижению российских сил способствует регулярное снабжение передовых подразделений современными беспилотными летательными аппаратами, включая FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» и беспилотники на оптоволоконном управлении, поставляемые «Народным фронтом».

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