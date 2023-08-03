ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Донецке

Украинцы продолжают наносить удары по мирным гражданам в ДНР и ЛНР. Вечером четверга, 3 августа, мэр города Алексей Кулемзин рассказал в своем официальном канале .

По его данным, ВСУ выпустили снаряды по многоквартирному дому на улице Абакумова в Донецке – на данный момент информация о пострадавших уточняется, но в результате «прилета» повреждены оказались стена и окна.

Также в этот же момент удар пришелся и на поселок Старомихайловка, там в результате обстрела пострадала 63-летняя женщина.