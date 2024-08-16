ВСУ наносят удар по еще одному мосту в Курской области

ВСУ наносят удар по мосту через реку Сейм в поселке Званное в Курской области, сообщил источник телеграм-канала SHOT.

По данным канала, мост обстреливали уже несколько раз. Пока неизвестно, насколько результативными были эти удары.

Ранее сегодня, 16 августа, ВСУ ударами HIMARS разрушили мост через Сейм в поселке Глушково. Первый снаряд попал в машину с людьми, а второй разрушил полотно.

Фото: [ соцсети ]

Из-за этого остались отрезанными около 30 населенных пунктов в Курской области. Возможное обрушение моста в Званном грозит захватом значительной территории на юге региона.