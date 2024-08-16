В Курской области после удара HIMARS разрушился мост через реку Сейм

В Курской области после удара HIMARS в поселке Глушково был разрушен мост, перекинутый через реку Сейм. Об этом пишет информационный канал «Прямой Эфир • Курск».

По сведениям ресурса, в том числе и через это сооружение группировка войск России получила нужное снабжение. Кроме того, по нему же эвакуировали и местных жителей. Вооруженные силы Украины также наносят удары по мосту в селе Званное. Если удастся разрушить и данное строение, у противника появится возможность захватить весь район, находящийся южнее реки Сейм.

Ранее сообщалось о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как украинцы нанесли удар по одному из торговых центров Донецка.