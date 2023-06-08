ВСУ наносят удары по электроподстанции возле Новой Каховки

После разрушения Каховской ГЭС украинские военные продолжают интенсивные обстрелы района. Они бьют по электроподстанции в селе Корсунка под Новой Каховкой, сообщает корреспондент РИА Новости.

Из-за непрекращающихся ударов загорелся лес вблизи. Дым от пожаров виден в нескольких местах.

ВСУ стремятся обесточить район и вывести из строя вышки сотовой связи. В настоящее время в подтопленных районах нет телефонной связи и мобильного интернета. Из-за этого попавшие в беду люди не могут вызвать помощь.

Боевики наносят удары и по пунктам эвакуации гражданских лиц из подтопленных районов. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в результате такого удара по пункту в Голой Пристани погибли два человека.