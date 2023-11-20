ВСУ направили на фронт танки Leopard, лишенные дополнительной защиты

Танки немецкого производства являются наиболее уязвимыми среди всех, кто участвует в украинском конфликте. Поэтому наличие дополнительной динамической защиты является для них вопросом жизни в буквальном смысле этого слова.

По сети разошелся видеоролик с танком Leopard 1A5, действующим в районе передовой. Обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс попытался проанализировать то, что видно в кадрах.

«Танк не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов. Нет кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов», - отметил он.

Экс добавил, что толщина брони данного танка составляет всего 70 миллиметров, что делает его самым незащищенным из всех танков в зоне боевых действий на Украине. В связи с этим дополнительная броня сильно помогает выживанию этих машин на поле боя. Ранее это же издание сообщало, что Украина потеряла уже порядка четверти всех танков Leopard, которые были ей поставлены Западом.