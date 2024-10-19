ВСУ обстреляли Октябрьский под Белгородом, пострадали ребенок и трое взрослых

Украинские боевики вновь обстреляли приграничную с Украиной территорию Белгородской области. Об этом вечером в субботу, 19 октября, в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что снаряды разорвались в поселке Октябрьский. В результате вражеской бомбардировки есть пострадавшие, среди которых 12-летняя девочка. По словам Гладкова, ребенок получила слепое осколочное ранение плеча. Сейчас она в больнице, и за ее жизнь борются медики.

«Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады СМП доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Самостоятельно в Октябрьскую РБ обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Для дальнейшего лечения он будет переведен в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также под обстрелом оказался и населенный пункт Петровка. Там орудовал украинский беспилотник. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Накануне Украиной была атакована приграничная территория Брянской области. Всего над российским регионом уничтожили 13 вражеских дронов. Осколки одного из них из-упали на территории нежилого здания, после чего начался пожар. Также ВСУ попытались атаковать при помощи БПЛА Санкт-Петербург.