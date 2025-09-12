Украинские военные обстреляли автобус с людьми в российском регионе

В Погарском районе Брянской области украинские военные атаковали микроавтобус с сотрудниками предприятия, в результате чего пострадали люди. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.

ВСУ обстреляли пассажирский микроавтобус в Погарском районе, перевозивший сотрудников предприятия. Известно, что автобус был атакован несколько раз. После первого удара водитель, стремясь уберечь пассажиров от повторных атак и оперативно оказать помощь, доехал до блокпоста.

Однако во время эвакуации людей из поврежденного транспортного средства украинские военные нанесли еще один удар. В результате обстрела ранены водитель, четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады. Все пострадавшие доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

