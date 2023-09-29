ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

При обстреле села Дорогощь в Грайворонском городском округе осколками повреждены два частных жилых дома. Также повреждения получила местная школа. К счастью, детей в ней не было – в округе обучение проводится в дистанционно.

Также обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Здесь повреждена линия электропередач. На данный момент без электричества остаются жители Тишанки и хутора Шаховка. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.