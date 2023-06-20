ВСУ обстреляли город Ясиноватая восемью натовскими снарядами

Украинские военнослужащие нанесли удары по городу Ясиноватая восемью натовскими снарядами. Об этом в своих соцсетях сообщает Совместный центр контроля и координации Донецкой Народной Республики.

Первые три снаряда калибром 155 миллиметров были выпушены в 19:00. Уже через 15 минут населенный пункт обстреляли еще пятью аналогичными снарядами. Кроме того, известно о шести ударах по Донецку.

Ранее Америка направила Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, которые используются странами НАТО. С помощью данных боевых машин ВСУ наносят удары по городам ДНР и ЛНР.

Населенный пункт Ясиноватая расположен в ДНР, примерно в 32 километрах от Донецка. В городе находится крупный железнодорожный узел.