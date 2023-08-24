ВСУ обстреляли приграничный поселок в Брянской области

В результате им удалось нарушить энергоснабжение.

На этот раз под артиллерийский удар попал населенный пункт Белая Березка. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. В результате обстрела нарушено энергоснабжение», - написал губернатор в своем микроблоге.

Никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. Они постараются в кратчайшие сроки ликвидировать все повреждения электросетей.