В результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ было повреждено здание детской больнице в поселке Абакумова, сообщил в соцсетях мэр города Алексей Кулемзин.

Сегодня украинские войска несколько раз обстреливали столицу ДНР, выпустив десятки снарядов натовского калибра.

Ранее Кулемзин рассказал о том, что под огонь артиллерии противника попала обстановка общественного транспорта. Ранения получили шесть человек, которые ждали автобус на остановке. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

ВСУ активно используют дальнобойную артиллерию НАТО калибром 155 мм для обстрела гражданских объектов в новых регионах России.