Почти 700 жертв: в СК раскрыли преступления двух украинских генералов

Обвинения получили бывший первый замкомандующего Силами специальных операций ВСУ Олег Нечаев и экс-начальник Центра специальных операций СБУ Александр Устименко. Они, по версии следствия, применяли запрещенные средства и методы ведения войны в Донецкой и Луганской народных республиках.

«В результате их преступных действий ранены и погибли 692 человека, в том числе 35 детей, разрушено более 300 гражданских объектов. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — отмечается в телеграм-канале.

Следствие собрало доказательную базу, подтверждающую причастность Нечаева и Устименко к этим преступлениям в период их командования в 2015-2019 годах. В настоящее время принимаются меры по розыску и задержанию обвиняемых. При доказательстве вины генералы отправятся за решетку как минимум на срок до 20 лет.

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