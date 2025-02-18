В зону фронта на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике была направлена группа польских наемников. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

По словам представителей силовых органов, ВСУ направили в эту линию фронта довольно значительную группу солдат, которые демонстрируют хорошую подготовку и оснащение.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Славянском и Северском районах Краснодарского края накануне вечером и ночью было повреждено 51 здание.