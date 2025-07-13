ВСУ попытались атаковать дронами Курскую область и район Черного моря
ПВО уничтожила два БПЛА ВСУ над Курской областью и акваторией Черного моря
Фото: [Минобороны РФ]
В воскресенье, 13 июля, в период с 16:00 до 17:00 по московскому времени с помощью дежурных средств противовоздушной обороны были ликвидированы два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Это произошло над территорией Курской области и над Чёрным морем. Информацию об этом предоставило Министерство обороны Российской Федерации.
Информации о пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее сообщалось, что спасатель погиб при ликвидации последствий атаки беспилотника ВСУ в Туле.